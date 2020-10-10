Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu

10.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:37
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ve vatandaşların sorun taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ve vatandaşların sorun taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlerken yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Baydilli, Mehmet Hafız Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaretinde hayırlı işler dilerken pandemi nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Vatandaşların görüşlerine ve isteklerine kulak tıkayamayacaklarını dile getiren Baydilli, Karaköprü'yü hep birlikte güzelleştirmek adına ve daha iyi hizmet etme adına vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını kaydetti. Baydilli, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri fırsat buldukça esnaf ve vatandaşımızla buluşuyoruz. Tabi son dönemlerde pandemi nedeniyle bu biraz zorlaştı. Biz de bugünlerde yine vatandaşlarımızla bir araya gelelim, bizden isteklerini dinleyelim ve sorunlarının çözümünü istişare edelim istedik. Başkan yardımcımla birlikte esnaf ve vatandaşlarımızla buluşarak sohbet ediyoruz. Tabi pandemi nedeniyle işlerinde sıkıntı yaşadıklarını ilettiler, İnşallah hep beraber bu dönemi de atlatıp güzel günlere ulaşacağız. Biz her zaman vatandaşımızın, esnafımızın yanında olup dertleriyle dertlenmeye ve sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Baydilli ziyaretlerin ardından vatandaşlardan gelen taleplere göz atarak aciliyeti olanların programa alınmasını ve çalışma başlatılmasını talep etti. - ŞANLIURFA

Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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