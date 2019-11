Baydilli'den Mevlid Kandili mesajı

08.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:23

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hz. Muhammed (S.A.V) doğumunun 1448. yıl dönümünde, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Baydilli mesajında, "İki cihan serveri, İslam dininin önderi ve gözümüzün nuru olan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V'ın kutlu doğumunun 1448. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz, Muhammed-ül Emin olarak sadece İslamiyet için değil tüm dünya dinleri ve insanlar için örnek bir yaşam teşkil etmiştir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile olarak kabul edilmelidir. Sevgili Peygamberimizin dünyaya gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuştur. Peygamberimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, her biri ayrı bir hakikat taşıyan sözlerine kısacası onun rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Her konuda örnek olan peygamberimizin örnek yaşamını ve onun bize emaneti olan Kuran'ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

