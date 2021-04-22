Baydilli'den 23 Nisan kutlaması

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Baydilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Baydilli, ulusal egemenliğin 101. yılında çocuklara daha güzel yarınlar bırakmak için uğraştıklarını söyledi. Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Baydilli tüm zorlukların ve sıkıntıların bir çocuğun, bir yetimin gülümsemesiyle kaybolacağını dile getirdi. Baydilli mesajında, "23 Nisan 1920 günü hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluş günü hem de yarınlarımızın mimarları çocuklarımıza bayram olarak atfedilen gündür. 101 yıl önce Milli egemenliğimiz için çok büyük önemi olan o gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Zaten bu da dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçti. Biz şehrimize hizmet ederken çocuklarımızı mutlaka göz önünde, baş üstünde bulunduruyoruz. Çünkü hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur. Çocuklarımız güldüğü zaman, mutlu olduğu zaman biz de güleriz; bütün bir şehir güler. Biz projelerimizle, parklarımızla ve çalışmalarımızla çocuklarımızı mutlu edecek, güldürecek işlere imza atmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, bu ülkeyi ve dünyayı ileride onlar yönetecek ve onlar daha güzel bir hale getirecek. Bunun için daha iyi yetişmiş, merhameti ve vicdanı ön planda tutan nesiller yetişmesi için uğraşıyoruz. Biz her zaman çocuklarımızın yanında olduk, onlara yönelik programlarımızda beraber güldük, eğlendik. Bundan sonra da gücümüz yettiğince onların daha güzel bir ortamda yetişmesi için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı