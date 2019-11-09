Baydilli'den 10 Kasım mesajı

09.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:34

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Baydilli mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. İnsani değerlere verdiği önem ve evrensel düşünce yapısı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyanın saygın liderlerinden olmuştur. Bizim de Aziz Türk milleti olarak, onun önderliğinde kurulan ve bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa için kendimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmamız gerektiği inancındayım. Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde kalkındırmak, güçlendirmek hepimizin birinci görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA