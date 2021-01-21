Baydarol: "Türkiye AB Beklentilerini Dikkate Almalı
21.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:47
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, 2021 yılında Ankara – Brüksel hattında yaptırımlar uygulanmasını beklemediğini belirterek, ancak Türkiye'nin de AB'nin beklentilerini dikkate alarak eylemlerde bulunması gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, 2021 yılında Ankara – Brüksel hattında yaptırımlar uygulanmasını beklemediğini belirterek, ancak Türkiye'nin de AB'nin beklentilerini dikkate alarak eylemlerde bulunması gerektiğini söyledi
Kaynak: DailyMotion.com