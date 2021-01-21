Baydarol: "Türkiye AB Beklentilerini Dikkate Almalı

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, 2021 yılında Ankara – Brüksel hattında yaptırımlar uygulanmasını beklemediğini belirterek, ancak Türkiye'nin de AB'nin beklentilerini dikkate alarak eylemlerde bulunması gerektiğini söyledi.