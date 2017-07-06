Baydarol: Rapor Yok Sayılarak Bir Kazanım Elde Edilemez

Avrupa Birliği (AB) uzmanı Can Baydarol, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini öngören raporun Avrupa Parlamentosu'nda açık farkla kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu vurguladı ve "Rapor yok sayılarak bir kazanım elde edilemez" uyarısında bulundu.



Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulmasını öngören Türkiye Raporu'na ilişkin bugün yapılan oylamaya 638 parlamenter katıldı. Oylamaya katılanlardan 477 parlamenter Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde oy kullanırken, 64 parlamenter müzakerelerin devam etmesi yönünde tercih kullandı.



DHA'nın gelişmeye ilişkin sorularını yanıtlayan Baydarol, Avrupa Parlamentosu'nun Kasım ayında da AB Bakanlar Konseyi'ne benzer bir öneride bulunduğunu ancak Bakanlar Konseyi'nin bu öneriyi göz ardı ederek görüşmelere devam ettiğini hatırlattı.



AP'nin Kasım ayındaki oylaması ile bugün yapılan oylama arasındaki farkları referandum süreci ve yeni anayasa ile ilgili sert eleştiriler olduğunu söyleyen Baydarol, AP'nin bu eleştirilerinin halihazırda siyasiler ve vatandaşlar tarafından da dile getirildiğini belirtti.



Baydarol, raporun etkilerinin görülmesinin zaman alacağını söyleyerek, Ekim ve Kasım aylarındaki Avrupa Konseyi İlerleme Raporu'nda ve Avrupa Konseyi'nin Aralık ayındaki zirvesinde alınacak kararların raporun etkisini daha net bir şekilde göstereceğini bildirdi.



Avrupa Birliğinden beklentinin daha samimi bir taır olduğunu vurgulayan Baydarol, "Rapor siyasi ve endişe verici. Bu rapor, Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi haline geleceğini söyleyenlerin savlarını güçlendiriyor." derken, Türkiye Cumhuriye ile ilişkileri kesmenin kimseye faydası olmayacağını söyledi. - İstanbul