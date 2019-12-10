Baycan, Büyükelçi'ye kitap hediye etti

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37







Bir süre önce Türkiye'ye yerleşerek yönetmen Sertaç Baycan'la evlenen Hindistanlı yazar Ann Meryem Baycan, 2 Aralık Salı akşamı İstanbul'da Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir araya geldi. Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleşen buluşmaya Büyükelçi'nin eşi Ranu Bhattacharyya ile Sertaç Baycan da katıldı. Ann Meryem Baycan, keyifli geçen sohbetin sonunda Büyükelçi ile eşine, şubat ayında Türkiye'de yayınlanacak "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" adlı romanının İngilizce baskısını hediye etti.















