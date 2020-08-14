Bayburtspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Vali Cüneyt Epcim, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bayburtspor'da yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bayburtspor'da yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Geçen yıllarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bayburtspor'da yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Pandemi nedeniyle dünya genelindeki birçok kulüpte olduğu gibi maddi zorluklarla karşılaşan temsilcimiz toparlanmanın ardından yeni kadrosuyla eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni transferlerle çalışmalara başlayan takımda umut ve özgüven hakim.

Takımın Genç Osman Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanda kulüp başkanı Tamer Saka, Teknik Direktör Ali Nail Durmuş ve futbolcularla buluşan Vali Epcim, sezon hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim, futbolcularla sohbet etti.

Pandemi sürecinde yaşananların futbol liglerine de yansıdığını kaydeden Vali Epcim, normalleşme adımlarıyla yeni bir döneme girildiğini aktardı. Futbol liglerinin yeni dönemde kaldığı yerden devam edeceğini belirten Vali Epcim, Bayburtspor'dan bu anlamda önemli beklentiler olduğuna değindi.

Vali Epcim, takıma yaptığı konuşmada "İlimiz nüfus açısından küçük bir olmasına karşın spor faaliyetleri noktasında önemli başarılara imza atmış bir yer. Bayburtspor bu noktada gerek şehrimizdeki insanların beklentileri gerekse de spor faaliyetlerine bakış itibariyle önemli bir konumda. Geçen yıllarda elde edilen şampiyonlukla hemşerilerimizin bu beklentileri güzel ve anlamlı bir karşılık buldu. Uzun yılların ardından takımımız elde ettiği şampiyonluk neticesinde hemşerilerimizin 2. lig özlemini giderdi. Ümit ediyoruz ki; yeni sezonda hem Bayburt'ta yaşayan hemşerilerimiz, hem de diğer illerde ve yurt dışında yaşayan Bayburtspor sevdalılarının destekleriyle bu başarıyı devam ettireceğiz. Bizler bu noktada şehrimizin tüm kesimleriyle birlik içerisinde sizlerin arkasındayız. Sizlerde inanıyoruz ki; oynayacağınız futbolla, elde edeceğiniz başarılarla bu desteği en güzel şekilde değerlendirip yeni zaferlere imza atacaksınız. Bu vesileyle teknik heyetimize ve sizlere yeni sezonda başarılar diliyoruz. İnşallah hem ilimiz hem de sizler açısından başarılı sonuçlar elde edeceğimiz, kazasız, belasız bir sezon olur. " değerlendirmesinde bulundu.

Bir süre antrenmanı takip eden Vali Epcim, yöneticilerle yaptığı toplantının ardından stattan ayrıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA