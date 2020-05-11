Bayburtlu kuaförler işbaşı yaptı

Korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte tedbir amaçlı kapatılan kuaförler yaklaşık 2 ay sonra yeniden açıldı.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte tedbir amaçlı kapatılan kuaförler yaklaşık 2 ay sonra yeniden açıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü Mart itibariyle Sağlık Bakanlığı'nca tedbir amaçlı kapatılan kuaför ve güzellik merkezleri 52 gün sonra bugün kapılarını yeniden açtı. Türkiye'nin normalleşmesi süreci içerisinde bir dizi önlemlerle birlikte faaliyete geçen kuaför ve güzellik merkezleri Bayburt'ta da sabah saatleri itibariyle hizmete başladı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten kuaförler, "Kuaförler olarak zor günler geçirdik, 52 gün boyunca. Bu salgın bitmedi ama hafifledi, ülke olarak çok başarılı bir pandemi süreci geçirirdik. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlıkçılara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Bayburt Belediyesi tarafından işyerleri dezenfektan yapılan esnafa ziyarette bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de hayırlı işler temennisinde bulundu.

Bayburtlu kuaförler, korona virüs tedbirleri sürecinde hijyen ve temizlik konusunda yoğun gayret gösteren Başkan Pekmezci nezdinde tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Kaynak: İHA