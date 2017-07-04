Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.



Dernek Başkanı Leyla Karabulut ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında kabul eden Vali Ali Hamza Pehlivan, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Vali Ali Hamza Pehlivan, ziyaret dolayısıyla Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT