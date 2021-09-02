Bayburtlu kadınlar tuval karşısına geçip duygularını resmetti

Bayburtlu kadınlar tuval karşısına geçip duygularını resmetti 1800 rakımlı tepe üzerine kurulan Baksı Müzesinde "69 kadın 69 tuval resim etkinliği' Bayburtlu 69 kadın "69 kadın 69 tuval resim etkinliği" kapsamında 1800 rakımlı tepe üzerine kurulan Baksı Müzesinde tuval karşısına geçip...

Bayburtlu kadınlar tuval karşısına geçip duygularını resmetti

1800 rakımlı tepe üzerine kurulan Baksı Müzesinde "69 kadın 69 tuval resim etkinliği'

BAYBURT - Bayburtlu 69 kadın "69 kadın 69 tuval resim etkinliği" kapsamında 1800 rakımlı tepe üzerine kurulan Baksı Müzesinde tuval karşısına geçip duygularını resmettiler.

Bayburt Üreten Eller Kadın Kültür Sanat Festivali kapsamında Baksı Müzesinde "69 kadın 69 tuval resim etkinliği" 69 kadının katılımıyla gerçekleşti. Her bir kadının resim yaptığı etkinlikte kadınlar özgürce resimler çizerek duygularını tuvale yansıttılar. Müze kurucusu Hüsamettin Koçan, gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, müze olarak kadınların her türlü faaliyetlerini desteklediklerini söyledi. Koçan, yapılan resimlerde umutla birlikte endişelerin de resmedildiğini gördüğünü vurgulayarak, gençlerin resimlerde daha endişeli resimler çizdiğini, orta yaştaki kadınların daha umutlu çizimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yapılan etkinlikte kadınların dünyaya bakış açısını görmenin mümkün olduğunu ifade eden Koçan, "Çizilen resimler kadınların kimliklerini, dünyaya bakış açılarını yansıtıyor. Cıvıl cıvıl ve gelecekçi iyimser bir tablo görüyorum. Bu gibi bir etkinliğin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Her alanda olduğu gibi sanat alanında kadınları görmek gerçekten umut verici" şeklinde konuştu.

Pandemi koşullarından dolayı etkinlik fırsatı bulamayan kadınlar festival kapsamında iyi vakit geçirerek eğlendiklerini dile getirdiler. Resim etkinliği kadınların çizimlerinin değerlendirilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir