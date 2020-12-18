Bayburtlu gazetecilere 'Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi' eğitimi verildi
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Bayburtlu gazetecilere 'Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi' eğitimi verildi

18.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:00
Bayburtlu gazetecilere 'Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi' eğitimi verildi

Bayburtlu gazetecilere 'Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi' konulu eğitim programı düzenlendi.

Bayburtlu gazetecilere 'Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi' konulu eğitim programı düzenlendi. Uzaktan eğitim uygulaması olan zoom üzerinden gerçekleştirilen program, Trabzon Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu'nun öncülüğünde yapıldı. Programda konuşmacı olarak yer alan İletişim danışmanı Cahit Zafer Demirel, gazetecilere reklam ve reklamcılık alanındaki bilgilerini aktararak, reklamın habere kazandırdığı önemli noktalara değindi. Bayburtlu gazetecilerle bir araya gelen Demirel, reklamın tarihi ve günümüzdeki reklam çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. Demirel, haberin reklamının da yapılacağını söyleyerek, bunun iyi bir başlıkla, içerikle, fotoğrafla olabileceğinin, haberin reklamının da bu şekilde yapılacağının altını çizdi.

Demirel, bu şekilde eğitim programlarının gazetecilere fayda sağladığını belirterek, pandemi süresince bu şekilde online eğitimlerin yapılacağını, gazetecilerle sık sık uzaktan bir araya geleceğini belirtti. Programa, Bayburt'ta ki yerel gazete sahipleri ve gazeteciler ilgi gösterdi. - BAYBURT

Bayburtlu gazetecilere 'Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi' eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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