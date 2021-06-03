Bayburtlu ciritçiler, safari ve dostluk müsabakalarıyla atlarını formda tutuyor
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Bayburtlu ciritçiler, safari ve dostluk müsabakalarıyla atlarını formda tutuyor

Bayburtlu ciritçiler, safari ve dostluk müsabakalarıyla atlarını formda tutuyor
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Spor

Bayburt'ta ciritçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde resmi maçlara çıkaramadıkları atlarını dostluk müsabakaları ve doğa gezintileriyle formda tutmaya çalışıyor.

Bayburt'ta ciritçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde resmi maçlara çıkaramadıkları atlarını dostluk müsabakaları ve doğa gezintileriyle formda tutmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Kop köyünde sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartan Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcuları, müsabakanın yapılacağı alana geldikten sonra hazır hale getirdikleri atlarını dört nala sahaya sürüyor.

Atlarını Kovid-19 salgını sonrası yapılacak turnuvalara hazırlamak ve dinç tutmak için çaba sarf eden cirit tutkunları, at sırtında hünerlerini sergileyip izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Ciritçiler, dostluk karşılaşması düzenleyecek sayıya ulaşamadıklarında ise formda kalması için atlarına hem suda hem de otlaklarda yürüyüş ve kısa koşular yaptırıyor.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, AA muhabirine, köylerinde kurdukları atlı spor kulüpleriyle ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kulüpler arası cirit müsabakalarının yapılamadığını belirten Köprücü, "Normalde bu aylarda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Türkiye birinciliği il müsabakaları düzenleniyordu. Pandemi sürecinde bu sene de geçtiğimiz yıl olduğu gibi müsabakalar iptal edildi. O yüzden biz de bu dönemi kendi aramızda yaptığımız etkinliklerle değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Atların formda kalması için bu tür etkinlikleri yapmak zorundayız." diyen Köprücü, yeni atları da cirit sahasına çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Cirit oynanacağı gün sporcuların atlarını titizlikle hazırladığını anlatan Köprücü, ciritten sonra ise atları rahatlamaları için köyden geçen Çoruh Nehri'ne soktuklarını, soğuk suyla yıkadıktan sonra ahırlarına götürdüklerini dile getirdi.

Takım kaptanı Hasan Güler de köylerinde ata sporunu yaşatmaya çalıştıklarını aktararak, "Dedem, babam bu sporu yapıyordu. Şimdi ben ve çocuğum devam ettirmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde tabii atlarımız hamladı, antrenmanları eksik kaldı. Biz de güzel bir doğada bu eksikleri gidermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Eren Akburak ise sabah erkenden safari yapmak için atını hazırladığını belirterek, safarinin ardından kendi aralarında güzel bir maç yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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