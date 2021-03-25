Bayburtlu çiftçilerden Dereiçi çiftçilerine yardım eli

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşanan yangında zarar gören çiftçilere Bayburtlu vatandaşlardan yardım eli uzandı.

Geçen hafta 60 ev ile ahırların zarar görmesiyle sonuçlanan yangının ardından Dereiçi'nde yaralar sarılmaya başlandı. Yangında gördükleri maddi zararın yanı sıra hayvanları telef olan Dereiçi sakinlerine Bayburtlu vatandaşlar destek oldu. Bayburtlu çiftçiler Abdulhamit Kostik, Binali Şahin ile Selami Battal yangınzede çiftçiler için yaklaşık 10 ton saman bağışında bulundu. Bayburt Valiliği koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası kapsamında hazırlanan yardım kamyonları bölgeye uğurlandı.

Çiftçilerden Abdulhamit Kostik, Dereiçi'nde yaşanan yangından zarar gören çiftçilere destek amacıyla bir kamyon samanı bölgeye gönderilmek üzere bağışladığını ifade etti. Amacının hem çiftçilerin zararlarını telafi etmelerine yardımcı olmak hem de dayanışma duygusunu göstermek olduğunu ifade eden Kostik, "Yusufeli Dereiçi köyündeki yangından dolayı yangınzedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üretici kardeşlerime Bayburt'tan bir kamyon saman gönderiyorum. Kendilerine tekrar geçmiş olsun. Ayrıca yardımların bölgeye ulaştırılmasında bizlere destek olan Bayburt Valiliği'ne de teşekkür ediyorum." diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı