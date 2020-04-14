Bayburtlu besici 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bayburt, Yerel

Bayburtlu besici 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışladı

Bayburtlu besici 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısı üzerine Bayburtlu besici Eşref Öztürk, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

14.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:56
Bayburtlu besici 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışladı

Bayburtlu besici 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışladı

BAYBURT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısı üzerine Bayburtlu besici Eşref Öztürk, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

Bayburt'un Saraycık Köyü'nde besicilikle uğraşan Öztürk, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu besici Eşref Öztürk, 450 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.

Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun." diyerek kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı.

Kovid-19'la mücadele çalışmaları için de mesaj veren Öztürk, vatandaşlara yönelik evde kalmaları çağrısında bulundu.

Bayburtlu besici 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışladı

Kaynak: İHA

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