Balıkçılar Çoruh Nehri'nin buz gibi sularında ekmek mücadelesi veriyor

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Bayburt'ta kış aylarında geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, Çoruh Nehri'nin buzlu sularında balık avlıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında yer alan Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Merkeze bağlı Aslandede köyünde soğuk havaya rağmen nehirde geleneksel yöntemler kullanılarak balık avcılığı yapılıyor.

Sabah erken saatlerde gelinen nehir kenarında, kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulan buz tabakası kazmayla kırılarak ağlar suya bırakılıyor.

Tahtalarla buzlara vurulup ses çıkarılarak balıkların ağlara takılması bekleniyor.

Yazın inşaatlarda çalışan, kış aylarında da tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki Serkan Öksüz, AA muhabirine, her hafta geleneksel yöntemleri kullanarak yaklaşık 100 kilogram balık tuttuğunu söyledi.

Nehirde 7-8 tür balık avladıklarını belirten Öksüz, "Bayburt'ta kışın geçim zor. Ama çok şükür köyümüzde böyle bir nimet var. Burada buz altında tuttuğumuz balıkları kent merkezine götürerek pazarda satıyoruz. Bayburt'ta balık kültürü olmamasına rağmen müşterilerimiz var. Bazen Trabzon ve Rize'den de buranın balıklarından isteyenler oluyor." dedi.

Öksüz, balıkları buzun durumuna göre elle veya ağ kullanarak tuttuklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Balık buzun altında bir araya toplanıyor. Dolayısıyla balıkların yerini bulduktan sonra rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ama nehrin üzeri açık olduğu zaman işimiz daha da zorlaşıyor. Balığı bazen elimizle, ağlarımızla bazen de serpme dediğimiz torla tutuyoruz."

"Nehir buz tuttu mu bağlasalar durmam"

Buz altında balık tutmanın tecrübe işi olduğunu ve birçok tehlike barındırdığını dile getiren 41 yaşındaki Selami Emirali de köyde yazın herkesin işinde gücünde olduğunu, kışın ise rızıklarını çıkarmak için buz altındaki balıkları tuttuğunu anlattı.

Çocukluğundan beri kış aylarında köyde balık avladığını belirten Emirali, şöyle konuştu:

"Çoruh köyümüzden geçtiği için çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Kışın nehir buz tuttu mu bağlasalar durmam. Elle tutarım, ağla tutarım. Şu anda benim işim var. Ama işim olmadığı zaman çoluk çocuğumun rızkını buradan çıkarıyorum. Bu kış çalıştığım için sadece yiyeceğim kadarını tutuyorum. Eşe dosta yardım ediyorum. Ama işim olmadığı zaman burası benim için gelir kapısı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci