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Bayburtlu arıcıların "coğrafi işaret tescili" sevinci

Kendine özgü kıvamı, parlaklığı, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanan "Bayburt balı"na Bayburt Üniversitesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), coğrafi işaret tescil belgesi verilmesini üreticiler sevinçle karşıladı.

Bayburtlu arıcıların
02.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:02

Kendine özgü kıvamı, parlaklığı, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanan "Bayburt balı"na Bayburt Üniversitesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), coğrafi işaret tescil belgesi verilmesini üreticiler sevinçle karşıladı.

Bayburt Arıcılar Birliği Başkanı Yaşar Ziypak, AA muhabirine, Bayburt'un yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla doğal bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Bayburt balının halk arasında bilinen marka olduğunu, coğrafi işaret tescil belgesiyle bunun resmileştiğini belirten Ziypak, kentte birliğe kayıtlı 600 arıcının ürünlerini TÜRKPATENT'in verdiği tescil belgesindeki kriterler çerçevesinde üreteceğini ifade etti.

Balın analizi yapılarak tüketiciye ulaşacağını aktaran Ziypak, "Dolayısıyla tüketici daha güvenle ürünümüzü alabilecek. Alınan coğrafi işaret tescil belgesiyle üretim artarak hem kent hem de ülke ekonomisine katkımız artacak. Çok mutluyuz. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kentte arıcılık yapan Ahmet Ertaç da ürünlerinin kalitesinin resmileştiğini dile getirdi.

Üniversitenin tescil konusundaki çalışmasının üreticiyi sevindirdiğini bildiren Ertaç şunları kaydetti:

"Artık balımızın analizi yapılacak ve diğer illerde yurt dışında tanınırlığı artacak. Vatandaşlarda oluşacak güvenle bizde ürünlerimizi daha rahat bir şekilde tüketiciye ulaştıracağız. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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