Bayburt yöresel ürünleri kadın eliyle ticarileşiyor
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Bayburt yöresel ürünleri kadın eliyle ticarileşiyor

Bayburt yöresel ürünleri kadın eliyle ticarileşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan ve Bayburt Belediyesi tarafından uygulanacak "Yöresel Turşu Üretim Tesisi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan ve Bayburt Belediyesi tarafından uygulanacak "Yöresel Turşu Üretim Tesisi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Belediye binasında gerçekleşen imza törenine; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Proje kapsamında Bayburt'ta 400 m'lik kapalı alan ve yaklaşık 3 ton/gün kapasiteye sahip turşu üretim tesisi kurulacaktır. Proje ile il genelinde kadın istihdamının artırılması, tarımsal üretim yapan kadınların bir araya gelerek kooperatif kurmalarının teşvik edilmesi ve tarımsal iş kollarının geliştirilmesi ile kırsal göç eğiliminin azaltılması amaçlanmakta.

Kurulacak üretim tesisinde 15 kadın istihdam edilecek ve Bayburt'ta endemik olarak yetişen lahana, havuç, fasulye, şeker pancarı vb. tarımsal ürünlerin işlenmesi ile katma değeri yüksek ürünler elde edilerek il ekonomisine katkı sağlanacak. - BAYBURT

Bayburt yöresel ürünleri kadın eliyle ticarileşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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