Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründüBAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

29.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:56
Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

ve 'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bayburt kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kop Dağı Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi. Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

Erzincan'ın da yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Sakaltutan Geçidinde karayolları ekipleri yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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