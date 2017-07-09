Bayburt Valisi Pehlivan'ın Rafting Heyecanı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, Çoruh Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.



Kentteki görevine yeni başlayan Pehlivan ile beraberindekiler, Çoruh Nehri'nin geçtiği Aslandede ile Bayraktar köyü arasındaki parkurda rafting yaptı.



Dünyada en hızlı akan nehirler arasında yer alan Çoruh Nehri'nde rafting heyecanı yaşayan Pehlivan ve beraberindekiler, nehre girmeden önce rehber tarafından bilgilendirildi.



Bilgilendirmenin ardından botlara binen Vali Pehlivan ve beraberindekiler 5 kilometrelik parkurda rafting yaparak varış noktasına ulaştı.



Pehlivan, varış noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt'un, barındırdığı birçok doğal güzelliğiyle Türkiye'nin en nadide köşelerinden olduğunu söyledi.



Bayburt'un bu doğal varlıklarından birinin de Çoruh Nehri olduğunu belirten Pehlivan, "Çoruh Nehri bilindiği gibi dünyanın debisi en yüksek üçüncü nehri sayılıyor. Çoruh Nehri Bayburt ilinden doğup Karadeniz'e doğru yol alıyor. Bayburt Valisi olarak göreve başladığım bu ilk haftada arkadaşlarımızla birlikte rafting yapmak istedik. Bu vesileyle de bu parkuru hep birlikte test ettik. Gerçekten güzel bir parkur. Heyecanlı bir rafting serüveni oldu." dedi.



Çoruh Nehri'nin doğa sporlarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Pehlivan, şunları kaydetti:



"Çoruh Nehri inanıyoruz ki adrenalin sporuna yatkın olan, bu sporu yapmak isteyen vatandaşlarımız için çok önemli bir alternatif. Burada botların ve ekipmanların olması rafting yapmak isteyenler için de önemli avantaj. Adrenalin sporlarını seven herkese sesleniyorum; Bayburt ilimizi ziyaret edin özelliklerini ve güzelliklerini yakından görün. Bayburt Kalesi'nden Dede Korkut'una kadar kahraman insanlarına, yiğit insanlarına, misafirperver insanlarına kadar gelin ziyaret edin ve ziyaret etmişken de eğer merakınız varsa rafting de yapın."



Vali Pehlivan'a, Vali yardımcıları Tamer Kılıç, Mutlu Almalı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ile bazı kamu kurum yetkilileri eşlik etti.