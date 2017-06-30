Bayburt Valisi Pehlivan, Göreve Başladı
Valiler Kararnamesi ile Bayburt Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı.
Valiler Kararnamesi ile Bayburt Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı.
İznik Kaymakamlığından Bayburt Valiliğine atanan Pehlivan, Bayburt Valiliği önünde vali yardımcıları Tamer Kılıç, Mutlu Almalı, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ile diğer kamu kurum müdürlerince karşılandı.
Pehlivan, valilik makamında yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer bakanlara teşekkür etti.
Bugünden itibaren bütün kurumlarla, Bayburt'u düşünen, seven, gönlü Bayburt için çarpan sivil toplum kuruluşları, esnaf, çiftçi yada gönlü Bayburt için çarpan herkesle Bayburt'u düşünüp, Bayburt'u düşleyeceklerini belirten Pehlivan, "Bayburt'un huzurunun devam etmesi noktasında emniyet ve asayiş hizmetlerine titizlikle yaklaşacağız. Bayburt huzurlu bir ilimiz ama ülkemizde FETÖ, PKK gibi bütün terör örgütleriyle yurt genelinde verilen bir mücadele var. Biz de buradan bu mücadeleye elimizden gelen katkıyı sunacağız." dedi.
Pehlivan, vatandaşa hizmetlerin sunumu noktasında nezaketli, aynı zamanda da disiplin ve ciddiyete önem vereceklerini ifade ederek, "Sunduğumuz tüm hizmetlerde vatandaşlarımıza karşı insan odaklı, paylaşımcı, çatık kaş olmayan, mütebessim, nezaketli ama aynı zamanda da disiplinli ve ciddi bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Devlet kapısına gelen her vatandaşımız 'bu benim devletim', 'devletim benimle ilgileniyor, sorunlarımı çözmeye çalışıyor' dedirten bir anlayış benimsiyoruz." diye konuştu.