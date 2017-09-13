Bayburt Valisi Pehlivan Açıklaması

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, arıcılıkta avantajlı olan kentin, sektörde ve bal üretiminde hak ettiği noktalara ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.



Vali Pehlivan, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliğince organize edilen programda yaptığı konuşmada, balın sağlıklı ve organik şartlarda üretilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.



Bayburt'un coğrafi konum itibariyle organik bal üretimi anlamında önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Pehlivan, Bayburt balıyla ilgili 2016 yılında Bayburt Üniversitesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliğince geliştirilen projeyle özellikle son 5 yılda kovan sayısında ciddi artış yaşandığını ifade etti.



Pehlivan, kovan sayısının 23 binlerden 60 binlere çıktığını dile getirerek, "Toplam kapasitemizin 120 bin olduğu düşünülürse yerli arıcı olarak yüzde 50 oranını yakalamış durumdayız. Diğer yüzde 50'lik kısım ise gezginci arıcı diye tabir ettiğimiz, yurdumuzun değişik kesimlerinden gelen arıcılardan oluşuyor." dedi.



"Bin 500 arıcıya eğitimler verildi"



Türkiye'de arıcılığa yönelik uygulanan projelerin, Bayburt'ta da doğru şekilde değerlendirilmesiyle bal üretimine katkı sağlandığını işaret eden Pehlivan, "Rekoltemiz 300 tondan 600 ton civarına çıktı. Yine gezginci arıcılarımızın rekoltesine baktığımız zaman bin, bin 200 ton bal üretimi söz konusu. Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün Bayburt Üniversitesiyle işbirliği içinde eğitim faaliyetleri söz konusu. İl genelinde bin 500 arıcıya eğitimler verildi. Bu arıcılar içerisinde kadın arıcılarımız da var." diye konuştu.



Pehlivan, Bayburt'un coğrafi konumu nedeniyle her vadisinin farklı özelliklerde flora yapısına sahip olduğunu da belirterek, bunun bal üretiminde de kendisini gösterdiğini kaydetti.



Bayburt balının şu anda 9 ayrı vadide 9 çeşidiyle piyasaya girdiğini vurgulayan Pehlivan, "Amacımız hem rakımı itibariyle, hem de çiçek ve flora yapısı çeşitliliğiyle çok avantajlı olan ilimizin arıcılık sektöründe ve bal üretiminde hak ettiği noktalara ulaşması." dedi.



Pehlivan, arıcılık sektörünün daha da gelişmesi adına DOKAP kapsamında projeler başlayacağını ifade ederek, "Yine bal üretimi ve beraberinde üretilen balın paketlenmesine yönelik bir proje de DOKAP'tan kabul gördü. Bu projelerin toplam bedeli de 600 bin ile 800 bin lira arasında değişiyor. Bu projelerin de hayata geçmesiyle inanıyoruz ki Bayburt balını marka değeri daha da artacak." ifadelerini kullandı.



Yoncalı köyündeki programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ve Sağlık İl Müdürü İlker Hancı katıldı.