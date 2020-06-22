Bayburt Valisi Epcim şehit babalarını ziyaret etti Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Epcim, İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında bölücü terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Hamit Şahin'in ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Epcim, şehit babası Yılmaz Şahin'in Babalar Günü'nü kutladı.

Vali Epcim daha sonra Şehit Er Salim Çeker'in Veli Şaban Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek şehidin babası Özden Çeker'e Babalar Günü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Arpalı'da Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay'ın anne ve babasıyla da görüşen Vali Epcim, şehidin babası Turgut Erbay'ın Babalar Günü'nü kutladı. Vali Epcim, şehidin annesi Neşe Erbay'a çiçek takdim etti.

Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretlerinde, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

Kaynak: AA