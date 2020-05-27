Bayburt Valisi Epcim'den vatandaş ve esnafa uyarı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, esnaf ve vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, esnaf ve vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Epcim, kentte en fazla insan ve araç yoğunluğunun oluştuğu Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve günlük ihtiyaçlarını gideren vatandaşlarla sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet etti.

Caddedeki birçok dükkanı ziyaret ederek esnafla bir araya gelen Epcim, Kovid-19 salgın sürecindeki kazançlarının durumu ve müşterilerle ilgilenirken aldıkları tedbirlerle ilgili görüştü.

Epcim, caddede yoğunluk oluşturan vatandaşları da maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA