Bayburt Valisi Epcim'den Vali Demirtaş'a ziyaret
18.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:24
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Epcim, Valilik Şeref Defterini imzaladı, makamda Demirtaş ile görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, Vali Epcim'e teşekkür etti.
Mardin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Epcim, misafirperverliğinden dolayı Demirtaş'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz