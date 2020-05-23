Bayburt Valisi Epcim'den Ramazan Bayramı mesajı
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Bayburt Valisi Epcim'den Ramazan Bayramı mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayburt Valisi Epcim'den Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:55

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Epcim, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bağışlanma vesilesi olan ramazan ayının, yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Türk milletinin bayramını kutlayan Epcim, "Pazar günü ülkece idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz ve ilimiz olmak üzere tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin." ifadesini kullandı.

Epcim, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını da aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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