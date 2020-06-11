Bayburt Valisi Epcim, Aydıntepe ilçesini ziyaret etti
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Bayburt Valisi Epcim, Aydıntepe ilçesini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Epcim, Aydıntepe ilçesini ziyaret etti
11.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:10

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki yeni Halk Eğitim Merkezini inceleyen Epcim, Kaymakam Mustafa Akın ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan Karakurt'tan bilgi aldı.

Epcim, burada yaptığı konuşmada, merkezde yöre kadınlarının sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımları ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik düzenlenen kursların önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi.

Halı ve kilim atölyesi ile çini atölyelerinin toplumsal ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğuna dikkati çeken Vali Epcim, şunları kaydetti:

"Kısıtlı imkanlarla da olsa burada böyle bir ortamın oluşturulması çok güzel. Biz şu anda Bayburt Kalesi'ni çini ile buluşturmaya çalışıyoruz. Kaleyi doğal haliyle 800 yıl önce yapılmış çinilerle bezediğimiz durumda bu çinileri şehrimizin turistik bir değeri haline getirmeyi ve şehrimizin sembolü olarak birtakım üretimler yapmayı planlıyoruz. Sizlerden isteğimiz Bayburt'un simgesi olan yaklaşık on çini modelimiz var. Bunları sizlerle çalışarak üretelim. İlimizi ziyaret eden kimselere sunabileceğimiz bir ortam oluşturalım."

Vali Epcim, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ü makamında ziyaret ettikten sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Epcim'e ziyaretinde, Aydıntepe Kaymakamı Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Şentürk, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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