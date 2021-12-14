Bayburt Valisi Epcim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Bayburt Valisi Epcim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bayburt Valisi Epcim, AA'nın
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Epcim, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" adlı fotoğrafını seçen Epcim, yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", sporda ise Dmitriy Golubovich'in "Topun Peşinde" başlıklı karelerine oy verdi.

Vali Epcim, AA'nın ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu vurgulayan Epcim, başarı ve özveriyle görev yapan AA çalışanlarına başarılar diledi.

Bayburt Valisi Epcim, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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