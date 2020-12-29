Bayburt Valisi Epcim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bayburt Valisi Epcim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:41
Bayburt Valisi Epcim AA'nın

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Epcim, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 kare için oy kullandı.

Epcim, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın, "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Epcim, AA muhabirlerinin her zamanki gibi çok çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar çektiğini belirterek, oy verirken zorlandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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