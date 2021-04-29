Bayburt Üniversitesinin tüm külliyelerinde internet hızı arttı
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Bayburt Üniversitesinin tüm külliyelerinde internet hızı arttı

Bayburt Üniversitesinin tüm külliyelerinde internet hızı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucunda, üniversitenin tüm külliyelerinde kullanılan internet hızında iki kata varan bir artış olurken, kablosuz bağlantı kapsama alanı ise genişletildi.

Bayburt Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucunda, üniversitenin tüm külliyelerinde kullanılan internet hızında iki kata varan bir artış olurken, kablosuz bağlantı kapsama alanı ise genişletildi.

Bayburt Üniversitesinde bilişim sistemleri altyapısını daha da güçlendirmek için yapılan çalışmalar neticesinde öğrenci ve akademik personelin araştırma-geliştirme, bilimsel çalışmalar ve kesintisiz iletişim ortamlarından daha hızlı ve etkin yararlanmaları sağlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda internet hızı Dede Korkut Külliyesinde 1000 Mbit/s'ye; Baberti Külliyesinde ise 700 Mbit/s'ye çıkarıldı.

Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitenin merkez yerleşkeleri dışında yer alan Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerinde de internet hızı ve kablosuz bağlantı kapsama alanı genişletildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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