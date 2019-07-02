Bayburt Üniversitesinden organik yem katkı maddesi projesi

Bayburt Üniversitesinin kuzu yetiştiriciliği için geliştirdiği organik yem katkı maddesinin ilk testlerden başarıyla geçtiği bildirildi.

Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal'ın yürütücülüğünü yaptığı, Doç. Dr. Enes Dertli, Dr. Öğr. Üyesi Emre Tekçe ve Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar'ın araştırmacı oldukları proje kapsamında geliştirilen üç probiyotik türünden birinin kuzu besisinde yüksek etki yarattığı tespit edildi.

Prof. Dr. Aksakal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, tamamıyla organik bir üretim projesi uyguladıklarını belirterek, bölgedeki hayvancılığın gelişmesine ve daha verimli hale gelmesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Probiyotiklerden birinde beklenenden çok daha yüksek performans gözlemlediklerini ifade eden Aksakal, organik gıda karışımlarından oluşan probiyotiğin test çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Aksakal, sürecin başarıyla devam edeceğini tahmin ettiklerini kaydederek, tüm testlerde başarı sağlanması durumunda patent başvurusu yapacaklarını, projenin şu anda TÜBİTAK destek başvuru aşamasında olduğunu ve bölgesel kalkınmaya büyük destek sunacağını söyledi.

Aksakal, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile projeye teknik destek veren Baytaş Organik Koyunculuk AŞ Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Proje kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Coşkun ise üretim tesisini gezerek proje ekibi ve Baytaş Organik Koyunculuk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ünsür'den bilgi aldı.

Yerli hayvancılıkta çığır açması beklenen projeyi yakından takip ettiklerini belirten Coşkun, üniversite olarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini ve bulundukları yöreye katma değer kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Coşkun, proje ekibi ve Bayram Ünsür'e teşekkür ederek çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA