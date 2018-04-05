Bayburt Üniversitesinden Organik Arıcılığa Milyonluk Destek

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve TANAP Sosyal ve çevresel yatırım programları 1. Çağrı kapsamında sunulan "Organik Arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırması projesi" değerlendirme sonucunda yaklaşık Bir Milyon Liralık bütçesiyle 40 büyük proje arasına girerek kabul edildi.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Koordinatör Yardımcılığını Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan'ın yaptığı projenin imza töreni Ankara Hilton Otelinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve TANAP Yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde görüşlerini dile getiren Rektör Coşkun, Üniversite olarak tarıma büyük önem verdiklerini, bölgesel kalkınma kapsamında organik tarımın üniversitenin bir misyonu olarak düşündüklerini dile getirdi. Coşkun, tarıma yönelik bu tip projelerin bölge için çok önemli olduğunu, Organik arıcılığın da bölgenin istenilen noktaya taşınmasında önemli katkılar sunacağını ifade etti. - BAYBURT