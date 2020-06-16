Bayburt Üniversitesinden kentin tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
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Bayburt Üniversitesinden kentin tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi.

Bayburt Üniversitesinden kentin tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
16.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:12

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan "Cumhuriyet Döneminde Bayburt (1923-1950)" adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı.

İncelenen dönem itibarıyla, Bayburt hakkında yapılmış ilk akademik çalışma niteliğini taşıyan 'Cumhuriyet Döneminde Bayburt (1923-1950)' isimli eser, yakın dönem tarihimizin kritik devrelerini kapsayan Erken Cumhuriyet döneminde Bayburt'un idari, siyasi, sosyo-kültürel, eğitim, ekonomik ve bayındırlık alanlarında geçirdiği değişimleri konu ediniyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun kitap için yazdığı takdim yazısında; "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde her açıdan ağır bir yıkıma uğrayan Bayburt'un, 1923-1950 yılları arasında yaşadığı idari, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel değişimler konu alınarak oluşturulan bu eser; Bayburt'un yakın dönemi hakkında yapılan ilk akademik eserlerden biri olması bakımından dikkat çekmektedir. Yerel ve merkezi arşivler başta olmak üzere dönemin ana kaynakları taranarak kaleme alınan eser, askeri, siyasi ve idari konularda bazı yanlış bilgileri de düzeltmektedir. Karanlıkta kalmış bazı tarihi hadiselere açıklık getirilerek Erken Cumhuriyet döneminde Bayburt'ta sosyo-iktisadi hayat başarılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Eserin yakın dönem Türkiye ve Bayburt tarihi literatürüne önemli katkılar sağlayacağı ve kamuoyunun faydasına olacağı kanaatindeyim." dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, bu titiz çalışmadan dolayı eserin yazarı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş'a, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

'Cumhuriyet Döneminde Bayburt (1923-1950)' adlı eserin yazarı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş ise, eserin beş ana bölümden oluştuğuna değinerek, "Bayburt'un yakın tarihine ışık tutacak olan bu çalışmamızda; yüzölçümü ve nüfus yönünden küçük, coğrafi konum ve ulaşım yönünden önemli avantajlara sahip olmasına rağmen az gelişmiş bir kaza olan Bayburt'un 1923-1950 yılları arasındaki panaroması çizilmeye çalışılmıştır." dedi.

Özellikle eserin yayınlanmasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un çok büyük desteğinin olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş; Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik ve idari personellerine ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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