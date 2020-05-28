Bayburt Üniversitesinden imkânı olmayan öğrencilere teknik destek
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Bayburt Üniversitesinden imkânı olmayan öğrencilere teknik destek

Bayburt Üniversitesi, bilgisayar laboratuvarlarını ve kütüphanesini, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve Bayburt'ta ikamet eden bütün öğrencilerin hizmetine sundu.

Bayburt Üniversitesinden imkânı olmayan öğrencilere teknik destek
28.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:07

Bayburt Üniversitesi, bilgisayar laboratuvarlarını ve kütüphanesini, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve Bayburt'ta ikamet eden bütün öğrencilerin hizmetine sundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, örgün öğretime ara verilerek uzaktan eğitime başlanan bütün üniversitelerde; Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu kararlarla birlikte dönem sınavları da dijital imkanlar kullanılarak uzaktan öğretim yoluyla yapılmaya başlandı.

Yükseköğretim Kurulu'nun; dönem sonu sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilmemesi, bu sınavlarında dönem içinde olduğu gibi çevrim içi dijital imkanlar veya ödev proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılması gerekliliği doğrultusunda aldığı karar sonrası; internet altyapısı ve yeterli teknik imkanı olmayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için de çalışmalar başlatıldı.

Bayburt Üniversitesi de başlatılan bu çalışmalar kapsamında, Bayburt'ta ikamet eden Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden ve internet altyapısı, yeterli teknik imkanları bulunmayan öğrencilerin uzaktan yapılacak sınavlara kesintisiz katılabilmelerini sağlamak için, sahip olduğu teknolojik ve dijital imkanlarını kullanıma açtı.

Bayburt'ta ikamet eden ve imkanı bulunmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için imkanlarını seferber eden Bayburt Üniversitesi, bu kapsamda Dede Korkut Külliyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesindeki bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra Baberti Külliyesinde yer alan Bayburt Üniversitesi Kütüphanesindeki bilgisayar ve kaynakları da bütün üniversite öğrencilerinin hizmetine sundu.

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve Bayburt'ta ikamet eden bütün üniversite öğrencileri kimliklerini ibraz ederek, Bayburt Üniversitesi tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabileceklerdir. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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