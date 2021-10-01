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Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

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Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinde, Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak kutlanan Avrupa Spor Haftasının "Harekete Geç" etkinlikleri kapsamında bisiklet sürme şenliği ile Bayburt'ta eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin katılıldığı Bocce ve Okçuluk...

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesinde, Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak kutlanan Avrupa Spor Haftasının "Harekete Geç" etkinlikleri kapsamında bisiklet sürme şenliği ile Bayburt'ta eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin katılıldığı Bocce ve Okçuluk etkinlikleri düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü artıran, toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde Bayburt Üniversitesi de yer aldı.

Baberti Külliyesinde, yaklaşık kırk bisikletlinin katılımı ile gerçekleştirilen bisiklet sürme şenliğine Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitede görev yapan akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

"Harekete Geç" temasıyla düzenlenen bisiklet sürme etkinliği Spor Bilimleri Fakültesi önünden başladı. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, külliyenin etrafının iki tur atılmasının ardından sona erdi.

Bisiklet şenliğinin ardından MTTB Bayburt il temsilciliği tarafından organize edilen ve Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bocce ve Okçuluk etkinliklerine geçildi. Kültür merkezinde yapılan etkinliklere katılan ilk ve ortaöğretim öğrencileri de eğlenceli vakitler geçirdi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelinde birçok sportif faaliyetin düzenlendiğini dile getiren Rektör Türkmen; "Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak kutlanan spor haftasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen "Harekete Geç" projesinde Bayburt Üniversitesi olarak bizlerde yerimizi aldık. Bu kapsamda; spor ve fiziksel aktiviteler gibi konular hakkında farkındalık sağlamak, şehrimizde ve üniversitemizde sporu teşvik etmek, hareketlilik bilinci artırmak amacıyla, personel ve öğrencilerimizin katılımı ile bir Bisiklet Sürme Şenliği tertip ettik. Ayrıca Bocce ve Okçuluk etkinliklerine de ev sahipliği yaptık. Bu vesile ile etkinliklerimize katılım sağlayan gençlerimizi tebrik ediyor, tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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