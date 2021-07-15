Bayburt Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
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Bayburt Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri

Bayburt Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi tarafından bir dizi program düzenlendi.

Ülke genelinde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi tarafından bir dizi program düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi, kalkışmanın beşinci yıl dönümünde hafızalardaki tazeliğini korurken, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle şehitler yad edilip, milletçe verilen demokrasi mücadelesi yeniden hatırlanıyor.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde düzenlenen ve açılışı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından yapılan '15 Temmuz' temalı fotoğraf ve resim sergisinde; Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan kolaj, video art, dijital düzenleme ve afiş çalışmalarının yanı sıra darbe teşebbüsü gecesinde Anadolu Ajansı objektiflerine yansıyan 40 fotoğraf da yer aldı.

Sergi ziyaretinin hemen ardından, 15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Karasakal'ın isminin verildiği Tiyatro Salonunun açılışına geçildi. Burada bir konuşma yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim; "Bayburt Üniversitemize gösterdikleri bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlerin gurur kaynağıdır. Bu açıdan, 15 Temmuz şehidimizin isminin üniversitemizde yaşatılmasını çok önemli görüyorum. Bugün itibariyle üniversitemiz tarafından faaliyetlerine başlayan Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Onları yetiştiren çok kıymetli ailesine de şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Türkmen ise, "Milli kimlik anlayışımızın toplumsal olarak sahiplenilebilmesi, genç kuşaklara aktarılması çerçevesinde bir şehidimizin ismini, gençlerimizin sıklıkla kullanacağı bir salona vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu münasebetle, aramızda bulunan, şehidimiz muhterem babasına ve annesine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan için mücadele ederken canlarını hiçe sayarak şehadete eren bütün vatandaşlarımıza rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Asil milletimizin onurlu direnişini ve zaferini simgeleyen Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." dedi.

Şehit babası Muhittin Şahbaz da "Şehit vurulunca ölmez unutulunca ölür. Bugün duygu dolu bir anı yaşıyoruz. Sizlere şehitlerimizin adını bu kurumlarda ilanihaye yaşattığınız için en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. Şehidimizin adını böyle bir mekana vermiş olmanız birleri onurlandırdı. Bayrağımız özgürce dalgalansın, devletimiz bölünmesin, şehit ruhları incinmesin diye ölümü göze alanlara, şehadete koşanlara sonsuz selam olsun. 15 Temmuz ruhunun her daim canlı tutulması temennisiyle bizleri burada misafir eden başta sayın rektörümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Düzenlenen program, konuşmacı olarak, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin'in katıldığı 'Anadolu'da Varlık Mücadelesi' konulu konferansın ardından sona erdi.

Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklere; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Şehit Mustafa Karasakal'ın ailesi, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve öğretim üyeleri katıldı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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