Bayburt Üniversitesinde tarımsal üretime destek için çalışma yapılıyor Bayburt Üniversitesinde tarımsal üretime bilimsel destek sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bayburt Üniversitesinde tarımsal üretime bilimsel destek sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her alanda sürdürdüğü mücadeleye destek verdiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, pandemi ile mücadelede tarımın çok önemli olduğunu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşılabiliyor olması gerekliliğini kamuoyu ile paylaştığının vurgulandığı açıklamada, Bayburt Üniversitesinin de bu kapsamda çalışma başlattığı aktarıldı.

Üniversitenin, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için araştırma ve uygulama alanlarında çalışma yaptığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Üniversitemiz, organik koşullarda yetiştirilen ürün çeşitliliğini artırarak ülke genelinde başlatılan bu seferberliğe destek oluyor." ifadesine yer verildi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Betül Gıdık ve Volkan Gül ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar'ın, üniversitenin uygulama ve araştırma alanlarının yanı sıra organik koşullarda Bayburt tarhunu, ayçiçeği, aspir, yer fıstığı ve patates gibi çeşitli bitkilerin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla bilimsel çalışma başlattıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Ata tohumu" adı da verilen geleneksel tohumların çoğaltılmasına ilişkin de çalışmalar yapıldığına işaret edildi.

Organik uygulama ve araştırma alanlarında gerçekleştirilen bu tarımsal faaliyetlerle patates, yağ bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi sağlık alanında ve gıda sektöründe kullanılan birçok bitki hakkında bilimsel çalışma yapılacağı, böylece hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA