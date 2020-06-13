Bayburt Üniversitesinde çilek hasadına başlandı
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Bayburt Üniversitesinde çilek hasadına başlandı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.

Bayburt Üniversitesinde çilek hasadına başlandı
13.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:50

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının pandemi sürecince tarımsal faaliyetlerin aksamaması gerekliliğini vurgulamasına istinaden ülke genelinde başlatılan tarım seferberliğine Bayburt Üniversitesi de çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

Bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyerek, son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, organik tarımda kullanılan mikrobiyal gübrelerin yerli üretimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bayburt Üniversitesi tarafından başlatılan bu çalışmalar kapsamında; 2017 yılından bu yana üniversitenin uygulama ve araştırma sahalarında yetiştirilen çileğin hasadına mayıs ayı itibari ile başlandı.

Bayburt Üniversitesinin öz kaynaklarıyla üniversitenin uygulama ve araştırma sahalarında; Portola, San Andreas, Albion, Monterey olmak üzere dört farklı çeşidiyle yetiştirilen çileğin hasadı, iklim şartlarının da elverişli olmasına bağlı olarak kasım ayı sonuna kadar devam ediyor.

Tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için ülke genelinde başlatılan seferberliğe, tarımsal araştırma ve uygulama alanlarını aktif bir şekilde kullanarak destek olan Bayburt Üniversitesi, organik koşullarda yetiştirdiği çilekle birlikte yirmi dört farklı ürünle de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çalışmalar yürütüyor.

Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma alanlarında ve organik koşullarda ayrıca; Bayburt Tarhunu, ayçiçeği, aspir, yer fıstığı ve patates gibi bitkiler için çeşitli verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile bilimsel çalışmalar da başlatıldı. 'Ata Tohumu' adı da verilen geleneksel tohumların çoğaltılması ile ilgili çalışmaların da yapıldığı Bayburt Üniversitesinde, organik uygulama ve araştırma alanlarında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle; patates, yağ bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi sağlık alanında ve gıda sektöründe kullanılan birçok bitki hakkında yapılan bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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