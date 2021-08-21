Bayburt Üniversitesinde aşure ikram edildi

Hicri Takvime göre Muharrem Ayı'nın 10. gününe denk gelen 'Aşure Günü' münasebetiyle Bayburt Üniversitesinde aşure ikramı yapıldı.

Hicri Takvime göre Muharrem Ayı'nın 10. gününe denk gelen 'Aşure Günü' münasebetiyle Bayburt Üniversitesinde aşure ikramı yapıldı.

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikle Baberti Külliyesi Mustafa Köseoğlu Camiinde, saat 16.00'dan sonra ise Dede Korkut Külliyesi Çoruh Nehri kenarında açılan stantta personel ve vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayının ve asırlardır yaşatılan Aşure geleneğinin önemine dikkat çeken Rektör Türkmen "Bereketin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile şehitler şahı Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı