Bayburt Üniversitesinde 11 yeni bölüm ve program açıldı Bayburt Üniversitesine bağlı 11 yeni bölüm ve program açıldığı bildirildi.

Bayburt Üniversitesine bağlı 11 yeni bölüm ve program açıldığı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Bayburt Üniversitesinin kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkanlarıyla büyümeye ve gelişmeye hızla devam ettiği belirtildi.

Üniversitenin yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu büyümeyi sürdüreceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik gerek sağlık gerekse sanatsal yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği Demirözü Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Anestezi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Eczane Hizmetleri, Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programları, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Resim Bölümü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fizik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat yüksek lisans programları ile Fizik doktora programları olmak üzere toplam 11 yeni bölüm ve programa ilk defa öğrenci kabul edilecek."

Kaynak: AA