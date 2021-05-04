Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma sahalarında ve serasında önemli tarım çalışmaları yürütülüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden destek gelmeye devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden destek gelmeye devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi, salgın sürecince gerek tarımsal faaliyetlerin aksamaması gerekse biyoteknoloji ile ilgili çalışmalara bilimsel destek sağlayabilmek için üniversitenin Uygulama ve Araştırma Sahasında bulunan sera ve açık alanlarında önemli çalışmalar yürütüyor.

Bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyerek, son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, sera ve açık alanlarda; çilek, böğürtlen, gojiberry, güzyemişi, elma, armut, dut, domates, biber, patlıcan, patates, soğan, fasulye, mısır, ayçiçeği gibi türler üzerinde başta yeni nesil, çevre dostu ve yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler ve etkili gübreler olan biyostimülanlar olmak üzere yenilikçi bitki beslenme ürünleri ile ilgili çalışmalara devam ediyor.

Tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için ülke genelinde başlatılan seferberliğe, tarımsal araştırma ve uygulama alanlarını aktif bir şekilde kullanarak destek olan Bayburt Üniversitesi, organik koşullarda yetiştirdiği yaklaşık otuz farklı ürünle de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çalışmalar yürütüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı