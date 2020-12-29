Bayburt Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
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Bayburt Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

29.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:41
Bayburt Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Bayburt Üniversitesi de gerçekleştirdiği çalışmalarla 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Bayburt Üniversitesi de gerçekleştirdiği çalışmalarla 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

İsrafı önlemenin ve kaynakları daha verimli kullanmanın hedeflendiği 'Sıfır Atık' Projesi'ne hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla destek olan Bayburt Üniversitesi; bu kapsamda öz verili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Sıfır Atık Yönetmeliği'ne istinaden 'Bayburt Üniversitesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak bu konudaki sorumluluklarını bakanlığın belirlemiş olduğu kriterlere göre yerine getiriyor.

Bayburt Üniversitesi, 'Çevre Yönetim Ofisi'nin çalışmaları ile külliye alanlarında 'Atık Geçici Toplama Alanları' kurarak çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması açısından örnek birçok çalışmaya imza atıyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından da çalışmalarının yakından takip edildiği 'Çevre Yönetim Ofisi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde Bayburt Üniversitesi, 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazanan ilk üniversiteler arasında yer aldı.

Sıfır atık projesinin önemine dikkat çeken Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; "Kaynakların verimli kullanılmasında hiç şüphe yok ki atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi ve uygun olanlarının gerekli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilebilmelerini sağlamak son derece önemlidir. Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılması hem ekonomiye hem de çevreye önemli katkılar sağlamaktadır. Sıfır atık projesi kapsamında üniversitemizde atıkların tamamı prosedürlere uygun şekilde 'Atık Geçici Toplama Alanları'nda toplanıyor. 'Çevre Yönetim Ofisi'mizin koordinasyonu ile tüm birimlerde atıkların doğru şekilde toplanması, saklanması ve bertaraf edilmesi hususunda azami özeni gösteriyoruz. Külliyelerimizde yaptığımız çevre düzenlemeleri ile bakanlığımızın belirlenmiş olduğu kriterleri yerine getirerek 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandık. Özenli çalışmalarından ötürü başta Çevre Yönetim Ofisi'miz olmak üzere tüm birimlerimize teşekkür ediyorum." dedi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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