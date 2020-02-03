Bayburt Üniversitesi'nden taziye mesajı
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Bayburt Üniversitesi'nden taziye mesajı

Bayburt Üniversitesi İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

03.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:10
Bayburt Üniversitesi'nden taziye mesajı

'de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu görüşlere yer verildi.

"İdlib'de, rejim güçlerinin saldırıları sonucu 5 kahraman Mehmetçik ve 3 sivil personel şehit olmuş, 8 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır.

Bizleri derinden üzen bu menfur saldırıda şehit düşen sivil personel ve Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz."

(İHA)

Kaynak: İHA
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