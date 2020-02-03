Bayburt Üniversitesi'nden taziye mesajı

03.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:09

Bayburt Üniversitesi İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.



Mesajda şu görüşlere yer verildi.



"İdlib'de, rejim güçlerinin saldırıları sonucu 5 kahraman Mehmetçik ve 3 sivil personel şehit olmuş, 8 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır.



Bizleri derinden üzen bu menfur saldırıda şehit düşen sivil personel ve Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz." - BAYBURT

Kaynak: İHA