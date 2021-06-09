Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı
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Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı

Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Üniversitesi personel ve öğrencileri ile birlikte şehre yönelik olarak da hizmet veren Konukevi ve yeni dönemde açılan Bowling Salonu ile Kıraathane, Baberti Külliyesinde hizmet vermeye başladı.

Bayburt Üniversitesi personel ve öğrencileri ile birlikte şehre yönelik olarak da hizmet veren Konukevi ve yeni dönemde açılan Bowling Salonu ile Kıraathane, Baberti Külliyesinde hizmet vermeye başladı.

Covid-19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında kapalı olan Konukevi, İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme planını açıklamasının ardından tekrar hizmetlerine başladı. Üniversite personelinin yanı sıra kamu personeli ve sivil ziyaretçilere de açık olan Konukevi, normalleşmelere uygun olarak yeni dönemde de hizmetlerini sürdürecek.

Konukevinin yanı sıra; öğrencilerin ve personellerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanan Bowling Salonu ve Kıraathane de yeni dönemde hizmete giriyor. Baberti Külliyesindeki Kültür Merkezi içerisinde yer alan Bowling Salonu ve Kıraathane aynı zamanda vatandaşlara da açık olacak. İnsanların güzel zaman geçirip, sosyalleşebilecekleri Bowling Salonu, pazar günleri dışında 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe koşullarına uygun olarak tasarlanan Kıraathane ise zengin menüsü ile dikkat çekiyor. Birçok soğuk içecek çeşidinin yanı sıra; Menengic kahvesi, Türk kahvesi, Dibek kahvesi, Espresso, Latte, sıcak çikolata, bitkisel çaylar ve daha birçok sıcak içecek çeşidi de Kıraathane'nin menüsünde yer alıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin her açıdan sağlam bir altyapıya sahip olduğunu dile getirdi. Kademeli normalleşme kapsamında tekrar hizmete giren Konukevi ve yeni dönemde hizmet verecek olan Bowling Salonu ile Kıraathanenin, salgın tedbirlerine riayet edilerek faaliyetlerini yürüteceğini bildirdi. Özellikle Bowling Salonu ve Kıraathane'nin personel ve öğrencilerle birlikte ihtiyaç duyanlar açısından önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı. Sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin, en az eğitim-öğretim faaliyetleri kadar önemli olduğunu belirterek, Bayburt Üniversitesinin sahip olduğu yaşam alanlarıyla mutlu bir eğitim yuvası olduğunu sözlerine ekledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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