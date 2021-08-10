Bayburt Üniversitesi; halter, boks ve ragbi spor branşında pilot üniversite olarak belirlendi
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Bayburt Üniversitesi; halter, boks ve ragbi spor branşında pilot üniversite olarak belirlendi

Bayburt Üniversitesi; halter, boks ve ragbi spor branşında pilot üniversite olarak belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de bazı spor branşlarında, nitelikli insan kaynağı konusundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayburt Üniversitesi de halter, boks ve ragbi branşlarında pilot üniversitelerden biri olarak belirlendi.

Türkiye'de bazı spor branşlarında, nitelikli insan kaynağı konusundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayburt Üniversitesi de halter, boks ve ragbi branşlarında pilot üniversitelerden biri olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler ve spor federasyonları arasında yürütülen önemli faaliyetler ile spor dallarının gelişimini ve istihdam potansiyelini arttırmak amacıyla toplam 22 spor branşına yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda hazırlanan çalışmalardan biri olan 'Okuldan Sahaya' adlı proje ile üniversiteler farklı branşlar için pilot olarak belirleniyor. Bu kapsamda halter, boks ve ragbi branşları için ise Bayburt Üniversitesi pilot olarak belirlenen üniversite oldu.

Buna göre pilot üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenör Eğitimi Bölümlerine giriş sınavında ilgili spor dalında, spor özgeçmişi olan öğrenci adaylarına ilgili bölümün genel kontenjanı içerisinden öncelik/özel kontenjanlar belirlendi.

Ayrıca, içerisinde halter, boks ve ragbi branşlarının da yer aldığı, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı kılavuzu ve branş kontenjanları da yayımlandı.

(Öznur Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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