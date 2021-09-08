Bayburt Üniversitesi bayrağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde
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Bayburt Üniversitesi bayrağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde

Bayburt Üniversitesi bayrağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek Bayburt Üniversitesinin bayrağını Ağrı Dağı'nın zirvesine dikti.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek Bayburt Üniversitesinin bayrağını Ağrı Dağı'nın zirvesine dikti.

Aynı zamanda Gümüşhane Dağcılık Kulübü (GÜDAK) lisanslı sporcusu da olan Dr. Öğr. Üyesi Cebeci ve ekip arkadaşları 3 Eylül Cuma günü başladığı zirve yolculuğunu 5 Eylül Pazar günü tamamladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmak için 3 bin 200 ve 4 bin 200 metre yükseklikte iki kamp kuruldu. Final tırmanışı 4 bin 200 metre yükseklikteki kamptan gece 02.00'da başladı. 5 Eylül sabahı ise Türkiye'nin en yüksek noktası olan zirveye ulaşıldı. Başarılı bir şekilde tırmanışı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Cebeci ve ekip arkadaşları zirvede Bayburt Üniversitesinin bayrağını dalgalandırdı.

Bu tırmanışın, gençlerin bu tür sporlara ilgisini çekmek ve onları teşvik etmek açısından önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Cebeci ve ekip arkadaşları, zorlu faaliyeti başarılı bir şekilde tamamlamanın ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi bayrağını Ağrı Dağı zirvesinde dalgalandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi bayrağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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