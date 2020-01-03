Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Bayburt ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

03.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:06
Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, 'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sahil kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın düştüğü bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.


Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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