BAYBURT (İHA) - Bayburt'un yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu

Köy yolunda mahsur kalan 2 kişi İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

Karla kaplı arazide yiyecek arayan ayı insanları görünce böyle kaçtı

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayburt-Trabzon sınırında bulunan köy yolunda araçla mahsur kalan 2 kişi İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Karlı arazide gezinen bir ayı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kardan dağlar beyaza büründü. Bayburt - Trabzon sınırındaki Dumlu Köyünden otomobille yola çıkan 2 kişi kar ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleri üzerine Bayburt İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler yolu açarak vatandaşların yardımına yetişti. Kurtarılan 2 kişi Bayburt'a getirildi.

Öte yandan kardan kaplanan arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken bir ayıda cep telefonu kamerasına yansıdı. Aydıntepe ilçesi kırsalında görüntülenen ayı vatandaşları fark etmesi üzerine kaçarak ormanlıkta kendini kaybettirdi.