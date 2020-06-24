Bayburt'un Yedigözeler köyü karantinaya alındı Bayburt'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yedigözeler köyü karantinaya alındı.

Bayburt'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yedigözeler köyü karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, merkeze bağlı Yedigözeler köyü, covid-19 nedeniyle ikinci bir karara kadar karantinada kalacak. Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA